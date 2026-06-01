【単行本1巻が発売されました！】【後編を読む】「バレないから殺し放題」ぱっと見病死で警察の目もごまかせる!?身近にあるのにヤバすぎる“劇毒”出雲からの電話で、故人の死因は急性エチレングリコール中毒だと知った佐倉。スナックに戻ると、突然照明を落として――？今回公開しているのは第9話＜前編＞です。（後編はこちらから）＜後編に続く＞〈「バレないから殺し放題」ぱっと見病死で警察の目もごまかせる!?