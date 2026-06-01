2日(火)は台風が近づく西日本で雨や風が強まるでしょう。関東も夕方から雨が降り出しそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■台風6号今後は九州〜関東へ最も接近するタイミングは？台風6号は、1日(月)夜に沖縄本島にかなり接近する見込みです。その後、2日(火)朝にかけては奄美地方に、3日(水)にかけては暴風域を伴ったまま、西日本〜東日本に接近するおそれがあります。台風が最も近づくタイミングは、今のとこ