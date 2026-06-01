埼玉県川口市の住宅で、男女2人が首に切り傷がある状態で発見されたということです。2人はその後、死亡が確認されています。警察や消防によりますと、1日午後3時頃、埼玉県川口市の住宅で男性の声で「ケアマネージャーの女性の首を包丁で切りました。これから自分のことも刺す」と110番通報がありました。現場にかけつけたところ、60代の男性と女性が首に切り傷がある状態で発見されたということです。2人は病院に搬送されましたが