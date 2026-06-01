お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロ（４０）が超高級外車を現金一括購入していたことが、１日までに明らかになった。相方の森田哲矢（４４）がコンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで暴露。東ブクロが不在の中で、「ベンツ。世界１００台の限定車。アイツって限定に弱い。お値段は１７００万円。誰がここまでのモンスターを育てた」とあきれつつ、アウディからの買い替えを報告した。当初は個人チャンネルでの納車公開を計