台風6号で、あすの空の便にも影響が出ています。日本航空と全日空はあす、九州の空港を発着する便を中心に、あわせて188便の欠航を決めました。日本航空はあす、九州の空港を発着する便を中心に、すでに168便の欠航を決めていて、およそ9000人に影響が出るとしています。また、全日空も20便の欠航を決めていて、およそ1300人に影響が出るとしています。ほかの航空会社もあわせると200便以上ですでに欠航が決まっています。一方、JR