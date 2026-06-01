俳優の中野英雄が１日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」に生出演。前夜放送された大河ドラマ「豊臣兄弟！」での親子共演について振り返った。中野は「豊臣兄弟！」では家臣よりも自分が大事という太田垣輝延を演じた。ラストは息子の仲野太賀が演じる主役の秀長から思いきりパンチを食らい、鼻血を出す…という仰天演出も。中野は「ぼくにとっては大河ドラマは若い頃からの憧れで、ずっと出られなかったので。初めて出