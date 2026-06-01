中道改革連合の小川淳也代表中道改革連合と立憲民主党の間に不協和音が生じている。公明党を含めた3党合流に関する中道の小川淳也代表の「立民はかなり慎重というか、腰が引けている」との失言が発端だ。小川氏は謝罪したものの、静かな環境で協議したい立民側には不信感が募り、早期合流への道筋は見通せない。「会見の場で個人の考えを言うのは適切ではない。3党で協議していく」。立民の水岡俊一代表は1日の記者会見で、中