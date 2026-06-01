日本野球機構（NPB）と12球団による実行委員会とセ・パ両リーグの理事会が1日、都内で開催された。セ・リーグの理事会では、今季から開始した「NPBリプレーセンター」の運用状況が報告された。交流戦前の5月25日まででリクエストは計179件あり、約2分だった平均検証時間が30秒ほど短縮された。18年にリクエスト制度が導入され、昨季までは各球場内でリプレー検証していた。球場の審判員が一度控室に下がり、検証後に再びグラ