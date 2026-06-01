警察庁はきょう（1日）、全国の警察本部長らを集めた会議を開き、楠芳伸長官は、匿名・流動型犯罪グループによる強盗や特殊詐欺が治安上の最重要課題となる中、摘発に向けて、全国警察を挙げた対策を推進するよう指示しました。警察庁楠芳伸 長官「全国警察が心を一つにして匿名・流動型犯罪グループが関与する事件の捜査を一層強力に推進するとともに、被害防止対策として『できることは、すべてやる』との強い決意の下、