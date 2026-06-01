〈「やっとんなぁー」5人の男が入籍1年以内に病死“口説くと死ぬ”美魔女のどす黒い疑惑――〉から続く【単行本1巻が発売されました！】【最初から読む】死者からの声を聞く監察医「彼女はそう言ってた」“自殺”ではなく“他殺”と女性の水死体が語ったわけとは故人の妻には過去5回の結婚歴があり、いずれも入籍後1年以内に死亡していた。物置で不凍液が見つかったことを問われるも――？第9話＜後編＞です。＜前編＞はこ