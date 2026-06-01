7人組音楽グループ「XG」が、5月31日（日本時間6月1日）、ドジャースタジアムでのドジャース―フィリーズ戦で始球式に登場した。ドジャースからの招待で、日本も含め初めて始球式を執り行うこととなったXG。リーダーのJURINは、この日先発投手を務めた山本由伸投手の18番、CHISAはロバーツ監督の30番、HINATAはフレディ・フリーマンの5番、HARVEYは佐々木朗希投手の11番、JURIAはクレイトン・カーショウ選手の22番、MAYAはムー