天皇陛下と愛子内親王殿下が５月３１日、神宮球場で東京六大学野球の「早慶戦」を観戦された。東京六大学野球の天覧試合は３２年ぶり。試合は早大が勝ち点４の慶大に５-４で逆転サヨナラ勝ちした。四回表終了後の午後２時過ぎ、両チームの選手がグラウンドに整列。お二人がバックネット側の一室に入られると、満員の球場内からは大きな歓声に包まれ、拍手が起こった。お二人はフィールドに整列した慶応と早稲田の選手に会釈を