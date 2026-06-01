医療機関の収入となる診療報酬が1日から引き上げられ、患者が支払う初診料などが増加します。診療報酬は、国が原則2年に1回改定するもので、今回は物価高や賃上げへの対応が柱となっていて、新たに「物価対応料」を設けるほか、医療機関の賃上げの評価料も拡充されます。1日の改定で、外来の初診料は2910円で据え置きますが、「物価対応料」として20円が上乗せされるほか、賃上げ分を補う「ベースアップ評価料（170円上乗せ）」も