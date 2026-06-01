犬が好むおもちゃの共通点 犬に人気のおもちゃには、ただ見た目がかわいいだけではない共通点があります。「犬の本能に合っているか」「遊んで気持ちよさや達成感があるか」といった点が大きなポイントです。 まずは、犬が夢中になりやすい特徴を見ていきましょう。 「噛み心地」が気持ちいい 犬は、噛むことで気持ちが落ち着いたり、ストレス発散になったりします。そのため、ほどよい弾力があって、歯が少し沈む