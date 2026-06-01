犬が腰の痛みを感じているときにみせるサイン 1.動き出したときぎこちなくなることがある 犬が腰の痛みを感じているとき、動き出したときぎこちなくなることがあります。 “ぎこちない”というのは、犬が起き上がるときや立ち上がるとき、スッと動き出すことができず、“よっこいしょ”のような、何だか違和感のある起き上がり方や立ち上がり方をする様子です。 手足に力が入っていないようにも感じられることがあ