7月17日に公開されるモキュメンタリーホラー映画『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』の本ポスタービジュアルと本予告、場面写真が公開された。 参考：奇怪な事件の真相とはモキュメンタリーホラー『ストレンジ・ハーベスト』7月17日公開へ 本作は、『グレイヴ・エンカウンターズ』のスチュアート・オルティスが監督・脚本・製作・編集を務