椎名林檎が『党大会』と銘打った公演を行うのは13年ぶり。しかも前回は5回公演とはいえ東京・Bunkamuraオーチャードホールでの『椎名林檎十五周年 党大会 平成二十五年神山町大会』のみだったが、今回は全国8会場18公演になる“全国巡回”だ。前回の『党大会』は、デビュー15周年と彼女の35回目の誕生日が重なる特別な公演だった。今回は節目的な意味合いは持たせていないけれども特別な公演であること