6月30日よりフジテレビで放送、FODで配信がスタートする加藤清史郎主演ドラマ『スピナーベイト』の制作発表記者会見が、6月1日に東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモントで行われ、主演の加藤をはじめ、駿河太郎、萩原護、奥野壮、高橋侃、桃児、吉澤要人、吉村界人が登壇した。 参考：加藤清史郎主演、萩原護、奥野壮ら共演此元和津也原作『スピナーベイト』6月より放送 本作は、漫画『セトウツ