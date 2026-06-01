岡山県は笠岡地域における新しい高校の学校再編に向けた整備計画方針を発表しました。 岡山県によりますと、再編整備の対象校は「笠岡高校」「笠岡工業高校」「笠岡商業高校」の3校です。 学科は、普通科・工業科・商業科・新しい普通科（いずれも全日制）としています。設置場所は笠岡高校と笠岡商業高校地で両校地を一体的に整備する方針です。 新しい普通科については、笠岡地域を学びの場として探究学習に重点的に取り組み