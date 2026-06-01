ABEMAとテレビ朝日報道局の共同プロジェクトによる新たな報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』が、2026年6月6日より毎週土曜午後11時に全5回で放送される。 （関連：【画像あり】毎回変わる番組のナレーター陣） 本番組は、かつて世間を騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す報道検証ドキュメンタ