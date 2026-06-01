瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雨の降っているところがあります。夜は曇りになり、夜遅くは雨雲が広がるでしょう。 2日も台風6号の影響で雨が降り、非常に激しく降るところがある見込みです。雷を伴うおそれがあります。海沿いでは風が強く吹くでしょう。低い土地の浸水や河川の増水、強風などに十分に注意してください。朝の最低気温は岡山で21度、津山で20度、高松で22度の予想です。1日朝よりも3度程度気温が高くなり