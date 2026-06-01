今、心地よい睡眠を得られていないのでは？と悩む人が増えている。そこで、そもそも質のよい睡眠とは何か？どうすれば快眠につながるのか？などについて日々研究を重ねる方たちにアドバイスを伺った。今回は、野球、水泳、ゴルフ、サッカー、スキー、ありとあらゆるスポーツのリーディングカンパニー『MIZUNO』の横江哲弥さんにスリープ市場に挑戦する理由、心意気を聞いてみた。『MIZUNO』さん、教えてください。寝返りは大切なん