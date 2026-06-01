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■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月1日15時50分発表気象庁 1日15時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 那覇市の南南西約90km中心位置 北緯25度30分 (25.5度)東経127度10分 (127.2度)進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)中心気圧 975 hPa中心付近