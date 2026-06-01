ＪＲ宗谷線の新旭川ー永山間で、気温上昇による不具合が起き、一部の区間で運転が見合わせとなっています。６月１日午前１１時半すぎ、ＪＲ宗谷線の新旭川ー永山間で、急激な気温上昇によりレールが伸びて軌道回路に不具合が発生しました。ＪＲでは新旭川ー名寄間を運転見合わせとしたほか、特急を含む宗谷線と石北線の列車２０本を運休としていますが、きょう中に復旧する見込みだということです。