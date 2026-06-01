６月１日の北海道内は広く高気圧に覆われ、札幌では３０．３℃を記録し、２０２６年の道内で初めてとなる真夏日を観測しています。外出するときはこまめに休憩をとるようにしましょう。そして、日差しを避けるためにも日傘や帽子の活用も有効です。また、半袖など涼しい服装をしてください。のどが渇いていないと感じても水分をこまめにとることも大切です。熱中症になりやすい時間帯は正午すぎから午後３時ごろなので、特に気をつ