北海道平取町の山中で2026年6月1日、日高町に住む会社経営者の男性（52）が死亡しているのが見つかりました。死亡したのは日高町の会社経営・湯村和彦さん（52）です。6月1日午前4時半、平取町川向の山中で、巡回中のハンターが遺体を発見し110番通報しました。警察によりますと、湯村さんは右大腿部にけがをしていて、近くにはチェーンソーが落ちていたということです。湯村さんは発見前日、家族に山の中に作業