ヒグマによる被害が相次いでいることを受け、道は狩猟免許を持つ公務員「ガバメントハンター」を６月１日付で初めて採用しました。道の「ガバメントハンター」として採用されたのは、北海道猟友会札幌支部に所属する若林卓さん７０歳です。若林さんは狩猟歴４２年のハンターで、道の非常勤職員として、クマを駆除する支援のほか、対策への助言や人材育成などを担います。道がガバメントハンターを採用する