北方領土の貝殻島周辺で６月１日からコンブ漁が始まり、漁船が一斉に漁場へ向かいました。漁期は９月末までで、２７００トンの水揚げを目指します。１日に解禁となった北方領土貝殻島周辺のコンブ漁は、午前７時１５分、出漁を待ちわびていた漁船およそ１８０隻が一斉に漁場へ向かいました。２０２６年４月の交渉で、ロシア側に２０２５年より４００万円余り多いおよそ７６００万円を支払う形で妥結しました。（歯舞漁業協同組合