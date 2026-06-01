６月１日は「電波の日」です。札幌市内では電波利用の発展に貢献した個人や団体を表彰する記念式典が開かれました。「電波の日」は、電波法や放送法などが６月１日に施行されたことにちなんで記念日となっています。札幌市内のホテルでは記念の式典が開かれ、電波の利用や情報通信の発展に貢献するなどした３個人８団体に対して表彰状や感謝状が送られました。５月からは情報通信月間が始まっていて、総務省などは情報通信について