フィリーズ打線を圧倒した山本(C)Getty Images球界屈指の大スターが、思わず「シビれたね」と唸るほどの快投だった。現地時間5月31日、ドジャースの山本由伸は、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。6回途中104球を投げ、被安打4、無失点、メジャー自己最多タイとなる10奪三振と好投。13安打9得点を叩き出したチームの大勝劇に貢献して5勝目を挙げた。【動画】見事な制球力！山本由伸、見逃し三振を奪うシーンをチェックフィ