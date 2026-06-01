アイドルグループ・Number_iの岸優太さんは5月31日、自身のInstagramを更新。白で統一したスタイリッシュな私服ショットを披露しました。【写真】岸優太のおしゃれな私服ショット「夏いっ！かっこよ！！！」岸さんは「#Kcgram」とハッシュタグを添え、4枚の写真を公開。デニムのバケットハットに、首元にダメージ加工が施された白いTシャツ、白いショートパンツを合わせたコーディネートです。シンプルながらも洗練された着こなし