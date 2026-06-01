オスカープロモーションがきょう1日、公式サイトを更新。所属している尾碕真花（25）について、声明を発表した。【写真】真っ白な画像を添え…尾碕真花の“退所”発表（全文）オスカープロモーションは「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題し「このたび、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社からの退所を発表いたしました」と発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実で