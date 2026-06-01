気象庁はあすあさっての2日間について、台風6号の暴風域に入る可能性のある地域について、確率とともに発表しています。気象庁のホームページの地図上では、紫：70％～100％、赤：30～70％、黄色：5～30％で示されています。 近畿地方についてその確率を高い方から見ていきます。和歌山県南部の新宮・東牟婁では95％、田辺・西牟婁では92％と最も高く、続いて奈良県の南西部で81％、南東部で76％と