兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件。指名手配中の男が、現場から2キロほどの橋の周辺を、数日間にわたってうろついていた可能性が浮上しました。 MBSが入手した防犯カメラの映像には、黒地に白いラインの入ったズボン姿の人物が映っています。約30分後には、逆方向に歩く姿も。兵庫県警が殺人の疑いで公開手配している大山賢二容疑者（42）とみられます。 大山容疑者は、5月13日ごろ、たつの市内の住宅で田中千尋さん（5