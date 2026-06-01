首相官邸中東情勢の混乱長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する2026年度補正予算案は、5日に成立する見通しとなった。国民民主党が1日、補正予算案に賛成する方向で調整に入ったためで、与党少数の参院も過半数に達することになる。政府は同日、予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針を固めた。夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担軽減を図る。3日に閣