台風6号の接近に伴い、和歌山県内を走るJRきのくに線は、夜7時頃から新宮―白浜の間で終日運転を取りやめることになりました。 白浜方面へ向かう最終列車は、新宮駅発17：09～（紀伊田辺行き）／新宮駅発18：04～（紀伊勝浦行き）です。新宮方面へ向かう最終列車は、紀伊田辺駅発16：51～（新宮行き）／紀伊田辺駅発17：40～（周参見行き）です。 また特急「くろしお」は、大阪から南紀方面へ向か