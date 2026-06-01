きょう6月1日は「電波の日」です。大阪では、放送や通信の発展などに功績のあった個人や団体が表彰されました。 記念式典には近畿の自治体や経済界、放送や通信の関係者など約300人が出席しました。 かつて電波は国しか利用できませんでしたが、1950年6月1日に電波法や放送法などが施行され、広く国民が使えるよう民間に開放されました。これを記念して6月1日は「電波の日」と定められ、今年で76回目を迎えます。 式典