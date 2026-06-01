近畿にも接近中の台風6号。交通への影響も出てきています。 沖縄本島の南を北上している台風6号は、6月3日にかけて本州の南岸を東寄りへ進む見込みです。大阪管区気象台は、近畿には3日午前に接近するおそれがあると発表しました。 （大阪管区気象台森本徹也主任予報官）「近畿南部を中心に降水量が多くなる見込み。6月2日夜から3日にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください」 また、気象台