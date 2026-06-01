けさ、千葉県浦安市の交差点で大型トラックと自転車が衝突し、自転車に乗っていた32歳の女性が死亡しました。【写真を見る】千葉・浦安市の交差点で大型トラックと自転車が衝突自転車に乗っていた32歳の女性が死亡千葉県警きょう午前8時前、浦安市入船の交差点で「車と歩行者の事故」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、交差点を左折してきた24トンの大型トラックが横断歩道を渡っていた自転車をひいたとい