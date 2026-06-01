アメリカの建国250年を祝うイベントの一環として予定されているコンサートで出演者の辞退が相次いでいます。イベントを主導するトランプ大統領は「三流アーティストだ」などと怒りをあらわにしています。【写真を見る】アメリカ建国250年コンサート 出演予定者が次々と辞退表明…トランプ大統領が怒り “三流アーティストの代わりに史上最高の大統領が演説”と主張来月、建国250年を迎えるアメリカ。首都ワシントンでは