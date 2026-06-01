【機動戦士ガンダム大解剖】 6月1日 発売 価格：1,320円 三栄は、ムック本「機動戦士ガンダム大解剖」の重版部を6月1日に発売した。価格は1,320円。 本書は機動戦士ガンダムから逆襲のシャアまでを網羅した宇宙世紀の完全ガイドブック。アムロとシャアの戦いの軌跡を豊富なビジュアルとともに辿るメインコンテンツに加え、ザクをデザインしたメカニックデザイナー・大河