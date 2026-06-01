老化予防や健康維持に欠かせない食習慣は何か。医師の牧田善二さんは「急激にドカンと血糖値を上げて老化を招く『液体の糖質』は遠ざけたほうがいい。なかでも不自然な甘味成分が入っているものは口にしてはいけない」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Natalia Semenova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Natalia