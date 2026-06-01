SBI証券は、2026年12月に予定されているiDeCo制度改正に向け、「SBI証券iDeCoセレクトプラン」の運用商品見直しを実施すると発表した。追加候補商品や除外対象商品、今後のスケジュールを決定した。同社は、長期的な資産形成に適した商品ラインナップを提供することを目的に、利用者からの要望や運用会社からの提案を踏まえ、運用商品の見直しを行うとしている。○長期投資に適した商品を追加候補に選定追加候補商品の選定では、「