ZEROBASEONEが、6thミニアルバム『ASCEND』の活動を終えた感想を語った。ZEROBASEONEは5月31日に放送されたSBSの音楽番組『人気歌謡』を最後に、6thミニアルバム『ASCEND』の活動を終了した。【話題】ZB1、元メンバーとの関係に言及「仲間として応援」メンバーたちはタイトル曲『TOP 5』のステージを通じて、洗練されたミニマルな魅力を披露。成熟した魅力を際立たせるスタイリングと優れた表現力を武器に、『TOP 5』特有のグルー