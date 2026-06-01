風で木が大きく揺れる、沖縄県那覇市。現在、沖縄本島の南の海上にある台風6号の影響で、きょうは午前中から雨と風が強く、波も高くなり大荒れとなっています。 【画像】いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション 2日（火）午前6時～ 【台風進路】台風6号はこの後さらに北上し、あすには東よりに進路を変える見込みです。東海地方には暴風域を伴ったまま、あさって水曜日に最も接近する見込みです。 【画像】いつ