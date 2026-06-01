現在沖縄本島の南の海上にある台風６号の影響で、きょうは午前中から雨と風が強く、波も高くなり大荒れとなっています。 【写真を見る】【台風6号】東海地方 あさって水曜日最接近の見込み 現時点では東海道新幹線の計画運休の予定なし（1日午後5時） 台風６号はこの後さらに北上し、あすには東よりに進路を変える見込みです。東海地方には暴風域を伴ったまま、あさって水曜日に最も接近する見込みです。 【画像を見る】いつど