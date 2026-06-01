ドラマ『素晴らしき新世界』において、登場人物の過去の一部シーンがカットされたと伝えられた。去る5月31日、子役イ・ソジョンの母親は自身のSNSを通じて、娘がSBSドラマ『素晴らしき新世界』で、チャ・セゲ（演者ホ・ナムジュン）のお見合い相手モ・テヒ（演者チェ・ソアン）の子供時代を演じたしたものの、カットされたと明かした。【写真】元アイドル、オーディション番組に出演も全カットこの日、イ・ソジョンの母親は「幼い