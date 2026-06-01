サッカーの元日本代表FW城彰二氏（50）が、2026年5月31日にユーチューブを更新し、北中米ワールドカップ（W杯＝12日開幕）に向け、日本代表FW塩貝健人（21）を「ジョーカー的な存在として使える」とした。「今の日本代表にいないタイプ」 日本代表（FIFAランク18位）は31日、国立競技場で行われたアイスランド代表（同75位）と国際親善試合を行い、1−0で勝利した。 試合は、日本がアイスランドを攻めあぐね、0−0で前半を折り返し