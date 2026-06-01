衆院選2026の投票岡山市役所岡山・北区 政治や選挙に関心を深めてもらおうと、岡山市では「投票に行きたくなるキャッチコピー」を募集しています。応募できるのは岡山市内に在住の人で、年齢制限はありません。募集期間は6月1日から9月30日までです。 作品は20文字以内で自作・未発表のものに限ります。1人につき3作品まで応募できます。岡山市HP内の応募フォームに入力するか、応募用紙を郵送または持参し