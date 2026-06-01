6月1日午後3時現在、台風6号が沖縄付近を北上していて、空の便に影響が出ています。航空各社によりますと、1日は福岡から沖縄の那覇と石垣に向かう便が、始発から全便欠航となっています。また、2日以降は沖縄のほか、鹿児島や宮崎、高知や徳島などに向かう便の運航に影響が出る恐れがあるとしています。